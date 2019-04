Srílančané se bojí návratu teroru, média píší o krvavé neděli

"V posledních deseti letech jsme si už zvykli na mírový a poklidný život, nikdo už neměl strach. To, co se stalo dnes, je hrozné," komentoval dnešní události na Srí Lance nejslavnější srílanský hráč kriketu Rošan Mahánáma. "Po tolika letech to zase začalo...šílenci zabíjejí nevinné lidi," uvedl s obavami zaměstnanec jednoho z hotelů Gamini Francis, podle něhož útoky poznamenají cestovní ruch a mnoho lidí přijde o práci.

Scény hrůzy popsal i srílanský ministr pro ekonomické reformy Harša de Silva, který navštívil po tragédii jeden z postižených kostelů a jeden z napadených hotelů v Kolombu. "Viděl jsem mnoho lidských těl i jejich částí všude kolem, byla to hrůza. Záchranářské jednotky jsou v plném nasazení, mnohé raněné jsme odvezli do nemocnic, čímž jsme doufám zachránili řadu životů," uvedl ministr.

Také arcibiskup Kolomba kardinál Malcolm Randžit je útoky šokován. "Neměli jsme zvláštní bezpečnostní opatření v kostelech, protože jsme ani nepomysleli, že se něco takového může u nás stát," řekl Randžit rádiu BBC. Vyzval zároveň obyvatele Srí Lanky, aby nepodlehli touze po pomstě a snažili se dál o mírové soužití.

"Byli jsme v našem pokoji ve 25. patře, když jsme ucítili silné otřesy. Běželi jsme dolů v obavě, že je zemětřesení," popsal stanici NBC explozi v restauraci v 1. patře pětihvězdičkového hotelu Shangri-La třicetiletý Akšat Saraf z Indie. "Všichni hosté byli evakuováni z hotelu, personál i záchranáři jsou skuteční hrdinové," uvedl také Saraf, který útoky označil za "opovrženíhodný akt proti lidskosti".

Útoky na Srí Lance, k nimž se dosud nikdo nepřihlásil, byly podle médií velmi dobře načasované, aby zabily co nejvíce lidí. Kostely byly plné věřících, kteří dnes slaví Boží hod velikonoční a připomínají si den, kdy podle křesťanské tradice Ježíš vstal z mrtvých.

"Všichni chceme pomoci obětem, nezáleží na tom, jakého jsou vyznání či rasy," řekl dnes BBC obyvatel Kolomba, který přišel jako řada dalších darovat krev. "Slyšel jsem sinhálštinu, tamilštinu i angličtinu," popsal své čekání ve frontě dobrovolníků, která sahala až ven z budovy.