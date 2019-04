K útoku na ministerstvo v Kábulu se přihlásil IS, počet mrtvých vzrostl

U budovy ministerstva informací v Kábulu se v sobotu nejprve odpálil sebevražedný atentátník, který tak uvolnil cestu do přísně střeženého objektu třem komplicům. S nimi pak bezpečnostní složky bojovaly několik hodin, než je zastřelily. Ve vládní budově, která je se svými osmnácti patry označovaná za nejvyšší v Kábulu, bylo v době útoku asi 2000 lidí.

#BREAKING : 1) ISIS Terrorist attacked the building of the Ministry of Telecommunication and information in #Afghanistan Capital #Kabul. The attack began with a suicide bombing at the entrance of the building. pic.twitter.com/twSIT9u6Cd