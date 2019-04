Šlo krvavé neděli na Srí Lance zabránit? Úřady věděly o hrozbě od 4. dubna

Národní bezpečnost a rozvědky na Srí Lance spadají pod prezidenta Maithripalu Sirisenu, a jak upozornila britská média, mezi ním a premiérem Ranilem Vikremasinghem panuje napětí. Loni se prezident pokusil premiéra odvolat.

Mluvčí dnes řekl, že velitel národní rozvědky napsal 9. dubna dopis, který obsahoval jména členů jedné teroristické organizace. "Premiér nebyl o těchto zjištěních informován. Toto je jediná země, kde premiér svolá bezpečnostní radu, ale ta se nesejde. Navzdory odhalením o hrozbě jsme ty útoky nedokázali odvrátit. Nesnažíme se vyhnout odpovědnosti, ale to jsou fakta," řekl mluvčí.

We mourn and pray for those who lost their lives today during #EasterMass in #SriLanka#PrayForSriLankapic.twitter.com/20qVf6bu8R