Kdo spáchal teroristické útoky na Srí Lance? Zprávy tajných služeb cosi ukázaly

Při útocích zemřelo asi 290 lidí a dalších zhruba 500 jich bylo zraněno. Cílem byly kostely a hotely.

"Zprávy tajných služeb ukazují, že za těmito místními teroristy jsou zahraniční teroristické organizace. Proto chce prezident požádat o pomoc cizí státy," stojí v prohlášení prezidentova úřadu.

More police protection for religious places including churches in #Vavuniya; police personnel along with STF deployed at religious places following terror attacks today. Police also put up check points near hospitals & other public places. #EasterAttacksSL #EasterSundayAttack pic.twitter.com/wkKBSrijH0