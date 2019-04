Filipíny zasáhlo silné zemětřesení. Lidé prchali z budov, pět mrtvých včetně dítěte

Podle místních zdrojů citovaných agenturou AFP se těla tří lidí našla pod troskami domu ve městě Porac. Ve zříceném domě v Lubau pak našli tělo dítěte a jeho babičky.

Svědci popsali, jak se otřásaly domy v Manile, kde bylo několik úřadů evakuováno. Lidé v panice vybíhali z obytných domů.

JUST IN: Clark International Airport in the #Philippines closed for 24 hours after 6.1-magnitude #earthquake that hit Zambales in Philippines. pic.twitter.com/NcyYPpqMJK