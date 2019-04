Masakr na Srí Lance nepřežilo 39 cizinců, mezi nimi tři děti dánského miliardáře

Ministrův úřad spolupracuje s ministerstvem zahraničí a se zastupitelskými úřady cizích zemí, aby "zajistil formality a případy zahraničních obětí mohly být co nejrychleji vyřešeny".

Zahraniční oběti jsou identifikovány postupně. Británie přišla o osm svých občanů, mezi mrtvými cizinci jsou také Turci (2), Číňané (2), Australané (2), Indové (6) a po jedné oběti hlásí Nizozemsko, Japonsko a Portugalsko. Útoky nepřežily tři děti dánského miliardáře Anderse Holche Povlsena.

Anders and Anne Holch #Povlsen , Scotland's biggest private landowners, lose three children in Sri Lanka attacks https://t.co/C5QsXpm5ZN

"Vláda už nabídla pomoc všem obětem i kostelům a hotelům, které byly při nedělních útocích poškozeny," řekl Amaratunga. Dodal, že Srí Lanka dělá vše pro zajištění bezpečnosti návštěvníků.

1/2 Another bomb went off in #Colombo, Sri Lanka just a few minutes ago.#SriLankaTerrorAttack #SriLanka #SriLankablasts pic.twitter.com/Map3xsC6da