Muslimští školáci skončili po očkování v nemocnici, tu pak rozzuření rodiče podpálili

Virus dětské obrny útočí na nervovou soustavu a je vysoce nakažlivý, může způsobit i trvalé ochrnutí. Postihuje hlavně děti a mladistvé a šíří se zejména kontaminovanými tekutinami a potravinami.

Nejnovější incident se stal v Péšávaru a představuje další úder proti snaze Pákistánu dětskou obrnu vymýtit, zvláště v oblastech, kde velká část populace bezpečnosti očkování nevěří.

A mob of JUIF goons attacked and lynched Rural Health Center at Mashokhel Peshawar while protesting against Anti Polio Vaccination Drive . pic.twitter.com/SYHruDUsLr