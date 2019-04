KLDR potvrdila summit s Putinem, Kim Čong-un vůbec poprvé vyrazí do Ruska

KCNA informovala, že Kim "brzy uskuteční návštěvu Ruska na pozvání prezidenta Putina". Témata jejich jednání nespecifikovala.

Vůbec první cestu do Ruska podle tamních médií Kim patrně absolvuje svým obrněným vlakem, jímž vyráží na cesty do okolních asijských zemí. Místem jednání má být patrně Vladivostok, kam již minulý týden přijel šéf kanceláře severokorejského vůdce, jenž bývá pověřován organizací Kimových cest do zahraničí.

Significant benefits await Russia if it can find investors to build a motorway bridge across its 11 mile border with #NorthKorea. It would increase trade from Europe to northeast Asia. A rail connection thru the #DPRK to S Korea adds significant value. And gas energy sales await. pic.twitter.com/g1CiXS5X1E