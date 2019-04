Filipíny zasáhlo další silné zemětřesení, to předchozí má už 11 obětí

Podle USGS se dnes země zachvěla na ostrově Samar na jihu souostroví Filipíny. Epicentrum otřesů bylo 13 kilometrů východně od města Tutubigan, ohnisko zemětřesení se nacházelo v hloubce 70 kilometrů. Podle agentury Reuters zatím nejsou informace o případných obětech nebo materiálních škodách.

The earthquake was soooo strong that even the pool from the top deck leaked 😭 #earthquake #lindol pic.twitter.com/fZGICsJUC0