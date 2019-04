Děsivé detaily útoku na Srí Lance: Atentátník se přihlásil v hotelu, vystál si frontu na snídani a pak se odpálil

Pro deník Daily Mail popsal manažer zasaženého hotelu průběh jednoho z děsivých teroristických útoků, které se odehrály během Velikonoc na Srí Lance. Útočník se zapsal na recepci a pokračoval ke snídaňovému bufetu.

Jídlo nezkonzumoval, pouze vystál frontu a na jejím konci odpálil nálož, kterou měl umístěnou pravděpodobně na zádech. Vedení hotelu Cinnamon Grand uvedlo, že muž se zapsal pod jménem Mohamed Azzam Mohed.

Pravděpodobně se jednalo o falešné jméno, jelikož se muž zapsal také pod falešnou adresou.

Jedinou potvrzenou obětí v hotelu z Evropy byla nizozemská občanka, což potvrdil v kondolenci, kterou umístil na Twitter, i nizozemský ministr zahraničí Stef Blok.

Horrified by the terrible attacks on this Easter Sunday in Sri Lanka. Our thoughts are with the victims, including one Dutch national at this moment. The Netherlands has passed its heartfelt condolences to the Sri Lankan people. We stand with you.