Ďábelská zbraň teroristů. Z USA zní varování před generacemi s násilím v krvi

Společní jmenovatelé

"To jsou však detaily. Ve skutečnosti to známe. Vídáme to znovu a znovu - v Christchurch, Kábulu, Paříži, New Yorku a na seznamu je mnohem více dalších míst; kostely, mešity, synagogy, školy a náměstí," píše newyorský deník. Zmiňuje tvrzení kanadského spisovatele a vědce srílanského původu Randyho Boyagodu, podle kterého byl velikonoční útok děsivý, lokální a povědomý.

Obyvatelům Srí Lanky nejsou masakry neznámé, protože v zemi dlouho zuřila občanská válka, od jejíhož konce uplyne příští měsíc deset let, připomíná editorial. Vysvětluje, že během konfliktu se objevila "ďábelská teroristická zbraň" - sebevražedný útok - a mnoho Srílančanů po nedělních útocích vyjadřovalo obavy, že hrůzy, o kterých si mysleli, že skončily, se vrací jako zlověstná odplata.

Na první pohled se může zdát, že nedělní útoky mají jiný scénář než předchozí občanská válka, která se táhla po etnických liniích, zatímco nyní jde zjevně o náboženské motivy, uvádí prestižní server. Podotýká ovšem, že u generací, které vyrostly v násilí, existuje velká pravděpodobnost, že budou mít násilí v krvi, jak se ostatně ukázalo v případě Nové irské republikánské armády, která vychází z radikálních severoirských republikánských polovojenských jednotek a připomněla se minulý týden, kdy jeden z jejích členů podle britské policie zastřelil místní novinářku.

Místní historie sama o sobě nedokáže vysvětlit celý problém dnešního terorismu, připouští New York Times. Konstatuje však, že jeho závažnost a důvody nedokáže plně objasnit ani radikální islám, který často vyrůstá z násilných konfliktů na Blízkém východě a je nejčastěji zdrojem jednotlivých útoků, protože jiné nedávné útoky na novozélandské mešity a pittsburskou synagogu spáchali bělošští nacionalisté a motiv nejhorší masové vraždy v dějinách USA, masakru v Las Vegas v roce 2017, zůstává záhadou.

"Existují však společní jmenovatelé a jedním z těch nejčastěji přítomných je nenávist šířená skrze sociální sítě," pokračuje editorial. Za smutný, ale nepříliš překvapivý označuje fakt, že krátce po nedělním útoku srílanská vláda zablokovala přístup na Facebook a další sociální sítě, údajně s cílem zabránit šíření dezinformací.

Šířící se jed

Dezinformace jsou však sotva jediným problémem, deklaruje vlivný deník. Připomíná, že pokaždé, kdy vyšetřovatelé zkoumají zázemí vlků-samotářů i příslušníků teroristických organizací, narazí na internetové platformy podobně smýšlejících hlasatelů nenávisti tkajících sít bludů a lží, která může zmást zranitelné a vykořeněné jedince.

Napodobování zločinů není ničím novým, ale síla sociálních sítí exponenciálně rozšířila dosah a rychlost podobných poselství, zdůrazňuje americký server. Připomíná, že pomluvy šířené na Facebooku již v minulosti vedly na Srí Lance k masovému násilí a vraždám, což platí i o případech nepokojů a lynčování s hrozivými výsledky v Indonésii, Indii, Mexiku i dalších zemích rozvojového světa vyvolaných dezinformacemi.

Facebook a další sociální sítě nenesou přímou odpovědnost za násilí, navíc monitoring miliard příspěvků z celého světa v množství jazyků je nepochybně náročný, připouští New York Times. Kritizuje však, že ze všech úhlů pohledu Facebook reaguje jen velmi pomalu na varování před násilím, které mohou potenciálně vyvolat příspěvky jeho uživatelů, především ty psané v místních jazycích v zemích třetího světa, kde působí pouze slabé a málo rozvinuté instituce, v důsledku čehož se ze sociálních sítí stává mocný nástroj pro šíření etnických a náboženských vášní.

"Útoky na Srí Lance a mnoho nezodpovězených otázek, které vyvolávají, odrážejí složitost a rozličnost vášní, které vedou lidi - zpravidla mladé - k terorismu," píše vlivný deník. Věří, že skupina Tauhíd džamáate, která je považována za zosnovatele nedělních útoků, bude neutralizována a postavena před spravedlnost, avšak dodává, že děsivé záběry ze srílanských kostelů a hotelů by měly dodat rozhodující váhu požadavkům, aby sociální sítě konečně přijaly svou zodpovědnost a zastavily jed, který umožňují šířit.