Sbohem, slanino. Svět může zasáhnout vepřová krize, masa bude nedostatek

Čína je největší producent i spotřebitel vepřového masa na světě. V loňském roce Čína vyprodukovala 54,8 milionu tun vepřového masa a spotřebovala téměř 60 milionů tun.

Obvykle spotřebuje 49% celosvětové nabídky masa, uvedl Arlan Suderman, hlavní komoditní ekonom společnosti INTL FCStone. Pokles čínské produkce vepřového o 10%, podle amerických vládních statistik, ji nutí se pohlédnout po jiných dodavatelích. Dovoz vepřového od EU, Brazílie, Kanady, USA a dalších států by tak měl tento rok dosáhnout rekordní úrovně, poukazuje stanice CNN.

Pokles je dán rozšířením afrického moru prasat. V únoru Čína porazila v průběhu šesti měsíců téměř 1 milion prasat, aby zabránila šíření tohoto vysoce nakažlivého a smrtelného onemocnění pro prasata.

List New York Times tvrdí, že epidemie afrického moru prasat, na který neexistuje žádná léčba nebo vakcína, se do rozšířil do každé čínské provincie a regionu a skončil na hranicích s Kambodže, Mongolska a Vietnamu. Podle analytiků holandské banky Rabobank, která se zaměřuje na půjčky zemědělskému průmyslu, Čína v tomto roce utvoří o 150 až 200 miliónů méně prasat kvůli úmrtím na infekci nebo porážku.

Čína se pokouší výpadek vepřového masa nahradit obracením se k alternativním masům, jako je drůbež. Ačkoliv to pravděpodobně pomůže uspokojit čínskou poptávku, výrobní limity jako např. omezený počet chladících námořních dopravců, povedou k tomu, že tato mezera nebude zaplněna zcela v takovém rozsahu, v jakém by si Čína představovala. Suderman odhaduje, že v příštím roce bude mít Čína celkový nedostatek masa ve výši 16,2 tuny.

Podle New York Times může počet poražených a na infekci uhynulých prasat větší než se uvádí v oficiálních údajích, protože Čína má tendenci o svých vnitřních problémech příliš nemluvit a nepřiznávat, že se epidemie mohla rozšířit díky laxnosti úřadů.

Někteří farmáři přiznávají, že neinformovali o epidemiemi úřady, protože nevěří, že by s tím něco dělaly. Nedůvěra však může ničivé následky, upozorňují New York Times. Čínská vláda zavedla nové hygienické předpisy a uložila karanténu, ale na místech, kde farmáři neinformovali úřady o problému epidemie, se nedá očekávat, že by tato zvýšená bezpečností opatření byla náležitě aplikována.

Napříč Čínou byla nalezena těla mrtvých prasat v řekách a příkopech, což naznačuje, že je farmáři zlikvidovali a vyhodili pryč, aby se to nedozvěděly úřady. Čínská vláda už oznámila, že kdokoliv neohlásí ohniska epidemie, bude potrestán. Čínští farmáři se však zdráhají případy epidemie ohlásit, protože se bojí, že budou považováni za odpovědné a budou jim tedy dány tvrdé tresty.

Nedůvěra vůči státu se netýká pouze farmářů, ale i čínských obchodníků. Ačkoliv vláda opakovaně uvádí, že africký mor prasat není nakažlivý a nebezpečný pro lidi, čínští obchodníci se preventivně zbavují vepřového.

Nedostatek vepřového se začíná podepisovat na zpomalující čínské ekonomice. Vepřové začalo být dražší a vyšší ceny pomohly zvednout inflaci na nejvyšší pětiměsíční úroveň v březnu.

Vepřové nezdražuje jen v Číně, ale všude na světě – včetně ČR. „V posledních třech týdnech vzrostla cena jatečného masa v ČR kvůli situaci v Číně zhruba ze 36 na 41 korun. A může dál stoupat řekněme až ke 46 korunám. To se však těžko odhaduje,“ řekl serveru iDNES.cz Jan Stibal, ředitel Svazu chovatelů prasat. Na pultech se to však zatím neprojevilo.