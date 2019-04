Odešel „tygr Kambodže": Zemřel Lê Đức Anh, bývalý vietnamský prezident, jenž vyhnal Rudé Khméry

Lê Đức Anh zemřel 22. dubna ve 20. 10 hodin v ulici Hoang Dieu v Hanoji „po dlouhém období nemoci", uvádějí vietnamská oficiální média s odvoláním na na vietnamskou Národní komisi zdravotní služby pro vysoké úředníky.

„Soudruh Le Duc Anh se narodil [1. prosince] v roce 1920. Informace o pohřbu soudruha Le Duc Anh bude oznámena později," píše se v oficiálním sdělení v angličtině. Oznámení je k dispozici i čínsky, anglicky a francouzsky. Lê Đức Anh, slepý na jedno oko, se připojil k vietnamské komunistické straně ve třicátých létech.

Účastnil se vietnamské války za nezávislosti proti francouzským koloniálním vládcům v 50. letech, který nakonec vedl k rozdělení Vietnamu na komunistický severní Vietnam a jižní Vietnam,jenž byl podporovaný Spojenými státy. Anh vstoupil jako voják do severní vietnamské armády.

Zúčastnil se bojů proti francouzské koloniální moci a byl jedním z „osvoboditelů Saigonu" - dnešního Ho Či Minovo městě - proti vládě podporované Spojené státy americkými během vietnamské války, píše AFP. Byl generálem vietnamské lidové armády, působil jako ministr obrany v letech 1987 až 1991, v letech 1986 až 1987 byl náčelníkem generálního štábu.

Hrál klíčovou roli při vietnamské invazi do Kambodže, která vedla k pádu Rudých Khmerů. Výsledkem intervence bylo jejich odstavení od moci v 1978 a zavedení režimu, jenž byl závislý na Hanoji. „V té době plánovali Rudí Khmérové útok do Saigon," uvedl Lê Đức Anh v roce 2009 ve vietnamském tisku. „Bez naší podpory (...), jak by se Kambodžané vzkřísili, aby osvobodili svou vlastní zemi?" zeptal se řečnicky. Při bojích získal přezdívku „tygr Kambodže".

Lê Đức Anh byl prezidentem Vietnamu od roku 1992 do roku 1997. Vždy hájil „primát komunistického režimu", ačkoliv se země v polovině 80. let, jak poznamenává AFP, připojila k „hlubokým reformám tržního hospodářství".

Lê Đức Anh byl považován za ideologicky nejkonzervativnějšího politika ze tří klíčových politických vůdců. Premiér Võ Văn Kiệt býval spojován s reformními tendencemi, jež byly často v rozporu s linií Le Duc Anha. Spojovník mezi nimi tvořil Đỗ Mười, generální tajemník Komunistické strany Vietnamu, jenž býval více ideologicky flexibilní.

V roce 1995 podepsal prezident Le Duc Anh několik zatykačů proti radikálním reformátorům uvnitř strany, kteří se odvážili zpochybnit jeho mocenský monopol.