Útoky na Srí Lance byly odvetou muslimů za Christchurch, tvrdí politik

Novozélandské město Christchurch se minulý měsíc stalo terčem teroristického útoku australského pravicového extremisty, který ve dvou místních mešitách povraždil 50 lidí. Nedělní série atentátů na Srí Lance si vyžádala přes 300 obětí.

The #DawoodiBohra Muslim community strongly condemns the horrific terror attacks in #SriLanka. In this time of grief we offer our profound condolences to the families of the victims, stand in solidarity & pray for a speedy recovery of all those injured.#SriLankaAttacks pic.twitter.com/SlyJBDBf8m