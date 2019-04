Summit KLDR-Rusko: Putin a Kim se setkají ve čtvrtek ve Vladivostoku

Summit se uskuteční nedlouho po severokorejském testu nové taktické zbraně, kterým podle pozorovatelů dává režim v Pchjongjangu najevo snahu modernizovat armádu bez ohledu na Kimova jednání s Trumpem. Ten se snaží severokorejského vůdce přesvědčit k jadernému odzbrojení Korejského poloostrova výměnou za zrušení sankcí. Jejich únorová již druhá schůzka skončila neúspěchem.

KCNA informovala, že Kim "brzy vykoná návštěvu Ruska na pozvání prezidenta Putina". Severokorejský vůdce bude mít dlouhý seznam požadavků a není jisté, zda některé z nich ruský prezident vyslyší, napsala agentura AP. Uvedla, že Kima ve vztahu k Rusku nejvíce zajímají dvě témata.

První z nich představuje 10.000 severokorejských dělníků, kteří pracují v Rusku. Většina z nich těží dřevo na ruském Dálném východě. Kvůli sankcím OSN musí ze země do konce roku odejít. Dříve jich v Rusku bylo až 50.000 a podle amerických odhadů zajišťovali pro KLDR příjem v řádu stovek milionů dolarů.

Druhým problémem, který Kima aktuálně tíží, je hrozba, že Severní Korea nebude mít toto léto dostatek potravin. Rusko už projevilo vůli poskytnout Pchjongjangu humanitární pomoc a Moskva minulý měsíc oznámila, že do severokorejského přístavu Čchongdžin poslala přes 2000 tun pšenice.

Navzdory veškerému vyjednávání se Spojenými státy o odstraněné jaderných zbraní z Korejského poloostrova Kim stojí v první řadě o to, aby se zlepšilo hospodářství KLDR. Závislost na Číně jako na hlavním obchodním partneru Pchjongjang znervózňuje. Společné hospodářské projekty Severní a Jižní Koreje, například obnova železniční sítě a infrastruktury, zase naráží na Washington, který Soul varoval, ať se nepouští do podniků, které by porušily sankce, připomíná AP.

Podle interního dokumentu, který získal a v japonských novinách zveřejnil jihokorejský badatel, má Kim v plánu do roku 2020 obchod s Ruskem zdesateronásobit na jednu miliardu dolarů. To nebude možné bez značného uvolnění sankcí a změny chování Ruska, napsala AP. Zatímco Čína má v Severní Koreji nemálo obchodníků, Rusů tu působí minimum.

Yesterday Kim Jong Un guided a drill of #NorthKorea Air Force Unit 1017 (Mig-29 & Su-25) at Sunchon AFB

Vůbec první cestu do Ruska podle severokorejských médií Kim patrně absolvuje svým obrněným vlakem, jímž vyráží na cesty do okolních asijských zemí. Do Vladivostoku již minulý týden přijel šéf kanceláře severokorejského vůdce, jenž bývá pověřován organizací Kimových cest do zahraničí. Část summitu se bude patrně konat na vladivostocké Státní univerzitě Dálného východu. Server NK News zveřejnil fotografie z univerzity, kde dělníci umísťují ruské a severokorejské vlajky.

Od oznámení Kimova plánu vyvést KLDR z izolace uplynul bezmála rok a půl. S čínským prezidentem Si Ťin-pchingem se Kim setkal od té doby čtyřikrát, s jihokrejským prezidentem Mun Če-inem třikrát a s Trumpem dvakrát. S Putinem se tedy setkává překvapivě pozdě, napsala AP.