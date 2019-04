Počet mrtvých po teroru na Srí Lance dál roste, zatčeno přes 60 podezřelých

K odpovědnosti za sérií atentátů se v úterý přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS). Na podporu svého tvrzení zveřejnila záběry, na kterých jsou podle ní pachatelé atentátů přísahající věrnost vůdci IS abú Bakrovi Bagdádímu.

Podle webu institutu SITE, který sleduje radikální hnutí ve světě, skupinu osmi mužů vede radikální místní duchovní Zahrán Haším. Ten stojí v čele dosud málo známé islamistické skupiny národní Tauhíd džamáate (NTJ), kterou také srílanské úřady viní z nedělního masakru.

Islamic State : See what you have done! This innocent tourist had come to #SriLanka for a budget vacation along with his family. He lost his entire family and now roaming aimlessly in a hysteria. You will have to pay heavy price for this! pic.twitter.com/0DTK1fPp5d