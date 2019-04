Do vězení za "deštníkovou rebelii". Soud potrestal organizátory protestů v Hong Kongu

Soud v Hong Kongu uznal vinu devíti organizátorů masových demonstrací na začátku dubna. Mezi odsouzenými je trojice spoluzakladatelů hnutí za demokracii Occupy Central, které stálo u zrodu protestů. Dva z nich si mají ve vězení odsedět 16 měsíců, třetímu udělil soud trest 16 měsíců podmínečně.

#Breaking Supporters surround a prison van as four #HongKong #Occupy leaders leave the court premises pic.twitter.com/dMUIMHuO3U