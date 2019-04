Nové znepokojivé informace o srílanských útocích. Podezřelí jsou vzdělaní a z elitních rodin, uvedl srílanský ministr obrany, někteří měli být v Sýrii

Wijewardene dnes uvedl, že jeden ze sebevražedných útočníků studoval ve Velké Británii a poté v Austrálii. Srílanský ministr obrany potvrdil svá dřívější slova o tom, že útočníků bylo devět, přičemž osm bylo identifikováno.

Srílanská policie vzala do vazby dalších 18 podezřelých, jejich celkový počet je 58. Podle Wijewardena mnozí z nich jsou z velmi vzdělaní, z elitních středostavovských rodin a jsou finančně nezávislí. „ To je znepokojivé“, uvedl.

Podle ministra obrany poslední tři až čtyři roky úřady monitorovali „infiltraci lidí z IS.“ Uvedl, že byli někteří lidé, kteří odjeli do Sýrie, ale jejich rodiny byli pod dohledem. Wijewardene přiznává, že srílanské úřady nečekaly, že by teroristé plánovali útoky na takové škále.

Agentura Reuters s odkazem na tři zdroje obeznámené s vyšetřováním uvedla, že na hrozící útoky srílanské bezpečnostní služby upozornili několik hodin před prvním atentátem jejich indičtí kolegové. Srílanský premiér však nebyl o tom zpraven. Britská média upozorňují na to, že mezi ním a prezidentem, pod kterého spadá národní rozvědka a bezpečnost, vládne značné napětí. Premiér se v důsledku toho nemůže účastnit národních bezpečnostních rad.

Kdo může za útoky

Srílanské úřady oznámily po útocích, že za nimi stojí lokální a prakticky neznámá islamistická skupina Národní Tauhíd Džamáate (NTJ. Šíře útoků a propracovanost plánu teroristů však dle nich ukazuje, že tato skupina s největší pravděpodobností byla napojená na mezinárodní teroristické skupiny.

IS se k útokům přihlásil prostřednictvím své oficiální mediální agentury Amaq. Nejprve agentura bez větších podrobností uvedla, že stojí za útokem. V dalším uvedla, že cílem útoku byli křesťané a jmenovala sedm jmen útočníků. Na fotce údajných útočníků jich však bylo osm. Podle serveru Asia Times však tento nesoulad mohl být dán tím, že dva z útočníků mají stejná jména.

IS též zveřejnil video, na kterém útočníci přísahají věrnost vůdci IS, Abú Bakr al-Bagdádí. Server Long War Journal upozorňuje na řadu jiných případů, kdy útočníci před útokem zveřejnili videa, ve kterých přísahají věrnost vůdci IS. Teroristická organizace se tímto způsobem snaží zdůraznit svůj vliv u aktérů teroristických útoků. Podle Long War Journal to minimálně ukazuje na digitální vazby mezi útočníky a IS.

Na fotce a videu je sedm mužů zahalených. Osmý muž, který stojí ve středu skupiny jako zřejmý vůdce, má odhalenou tvář. Jedná se o radikálního kazatele Zahrána Hašíma, vůdce NTJ. Viceprezident muslimské rady na Srí Lance Hilmi Ahamed, tvrdí, že samotní srílanští muslimové upozorňovali úřady na jeho radikální, nenávistivá videa, bezpečnostní služby však nic nepodnikly.

Podle Wijewardena byly útoky na Srí Lance odvetou za teroristický útok na mešity v novozélandském městě Christchurch. Podle listu New York Times na jednom sociálním účtu následovníka Hašíma se po útoku pravidelně objevovaly aktualizované nenávistivé řeči proti nemuslimům. IS nicméně doposud oficiálně neuvedl, že motivací útoků byla odveta za masakr muslimů na Novém Zélandu.

Premiér Ranil Wickremesing uvedl, že srílanské zpravodajské služby věří, že jeden nebo dva z bombových útočníků byli v Sýrii. Není nicméně jasné, zda přímo zde bojovali za IS a zda tedy je lze považovat za navrátilce ze Sýrie. V roce 2016 srílanská vláda uvedla, že 32 muslimů z „dobře vzdělaných a elitních“ rodin odešlo do Sýrie, aby vstoupilo do služeb IS.

Anne Speckhardová, ředitelka International Center for the Study of Violent Extremism, v rozhovoru pro magazín Foreign Policy varuje, že navrátilci představují značné nebezpečí pro bezpečnost států. Srílanské útoky dle ní poukazují na novou vlnu teroru, která bude nesena navrátilci a virtuálním chálifátem a která bude útočit na ty místa, kde doposud islámský terorismus nebyl problém. Dle ní v dnešním propojeném světě je velmi snadné a rychlé zmobilizovat nějakou skupinu a je proto potřeba na to rychle reagovat.

S 359 mrtvými jsou útoky na Srí Lance nejsmrtelnější teroristickou akcí od 11. září 2001. Jsou též nejničivějšími útoky provedenými navrátilcem ze Sýrie, pokud byl takový jedinec zapojen.