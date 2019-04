"Vážený soudruhu předsedo." Kim Čong-un označil Rusko za velkého spřáteleného souseda

Putin severokorejského hosta podle ruských médií oslovoval "vážený soudruhu předsedo", zatímco Kim označil Rusko za "velkého spřáteleného souseda" a tlumočil "drahým ruským přátelům" pozdravy severokorejského vedení.

"Přijel jsem do Ruska, abych si vyměnil názory na situaci na Korejském poloostrově, která je jedním z nejaktuálnějších mezinárodních problémů, a abych posoudil metody mírového urovnání této otázky a vyměnil si názory na rozvoj našich dvoustranných styků v souladu s potřebami nového století," citovala ruská agentura TASS Kim Čong-una. Jednání bylo podle něj "užitečné a konstruktivní". Kim doufá, že ve stejném duchu bude v budoucnu pokračovat.

Earlier today #KimJongUn arrived in the #Russia/n Far Eastern city of #Vladivostok where he'd meet with #Putin tomorrow. Given #Kim's obsession with cleanness & his fear of poisoning, his security guys are having fun times cleaning his train on the go. pic.twitter.com/iJhYiN5nhY