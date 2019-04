Severokorejci chtěli od USA za Warmbiera miliony dolarů

Aktualizováno 21:17 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Severní Korea vystavila Spojeným státům za zdravotní péči o zesnulého amerického studenta Otty Warmbiera účet na dva miliony dolarů (46 milionů korun). Dnes to napsal deník The Washington Post, podle kterého ještě než KLDR umožnila Warmbierovi návrat do vlasti, se Američané zavázali částku proplatit. Warmbier se z KLDR vrátil v červnu 2017 v zuboženém stavu a několik dní poté zemřel.