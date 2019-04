Princ William se setkal s přeživšími útoků v Christchurch, palác zveřejnil dojemné fotky

William přiletěl na dvoudenní návštěvu Nového Zélandu ve čtvrtek. Zastupuje tu svou 93letou babičku, britskou královnu Alžbětu II., která je hlavou i novozélandského státu.

Ve čtvrtek William nejdřív zavítal do největšího novozélandského města Aucklandu, kde se zúčastnil zádušní mše za příslušníky australského a novozélandského expedičního sboru (ANZAC), kteří se v dubnu 1915 vylodili na tureckém poloostrově Gallipoli.

Později William spolu s novozélandskou premiérkou navštívil dětskou nemocnici Starship Children's Hospital, kde se nedávno probudila z komatu pětiletá Alen Alsatiová. Stejně jako její otec utrpěla zranění při útocích v Christchurchi.

Kensingtonský palác na twitteru zveřejnil fotografie a video z návštěvy nemocnice. William seděl na okraji lůžka obklopen příbuznými malé pacientky. Dívka se ho zeptala, zda má dceru. "Ano, jmenuje se Charlotte... je zhruba v tvém věku," odpověděl princ William.

Do Christchurche se princ William přesunul ještě ve čtvrtek a setkal se tam i se záchranáři a zdravotníky, kteří zasahovali při atentátech. "Vykonali jste neuvěřitelnou práci ve velmi špatný den," řekl podle Kensingtonského paláce.

