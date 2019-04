Ženě byl odcizen mobil. Byly v něm fotky umírající dcery

„ Během hodiny, co se narodila, jsme poznali, že tady něco není docela správně,“ sdělila australskému deníku Herald Sun matka malé Amiyah, Dee Windrossová. Ačkoliv miminko bylo staré 330 dní, z toho 200 strávilo v speciální péči v nemocnici. „ Nikdo neví, co je s ní špatně.“

Pro zdrcenou rodinu proto byla hrozná zpráva, když Dee zjistila, že na veřejných záchodcích ztratila svůj mobil, v kterém byli všechny neocenitelné fotky umírající Amiyah.

Rodina okamžitě začala žádat nálezce mobilu, který jej možná ukradl, aby jej vrátil. „Někdo to má nebo ví, kdo to vzal. Vraťte to prosím, nebudete klást absolutně žádné otázky, “prosila Dee.

Její manžel Jay ve veřejném příspěvku napsal, že chápe, že kdo si vzal telefon, možná potřeboval nový, nebo ho chtěl prodat za peníze. „ Ale pochopte, že to pro nás znamená více než peníze,“ napsal s tím, že je tomu, kdo vzal mobil, ochoten nabídnout peněžní odměnu „bez nevraživosti.“

Jay dokonce nabídl možnému nálezci, že se s ním sejde v skrytu, jen aby si stál fotky, a mobil dotyčnému v klidu ponechá. Mobil však nebyl nalezen. Jeho 11 měsíční dcera ve středu zemřela.