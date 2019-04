Indií otřásá brutální případ. 30 let tam prodávali děti

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Policie na jihu Indie zahájila vyšetřování údajného prodeje nemluvňat poté, co se v médiích objevil audiozáznam, na němž bývalá zdravotní sestra tvrdila, že se prodejem novorozenců "zabývá už 30 let". Nahrávka obletěla sociální sítě, žena i její manžel byli zadrženi, uvedl dnes web deníku The Daily Telegraph.