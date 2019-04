Putin odmítnul Trumpův návrh jaderné smlouvy, není reálný

"Bylo by ideální uklidit celý svět od jaderných zbraní. Ale na druhou stranu bychom přišli o faktor odstrašení," řekl Peskov. "Mějte na paměti faktor odstrašení, rovnováhu v odstrašení," dodal ke smyslu jaderného arzenálu.

Trump letos v lednu v poselství o stavu unie prohlásil, že místo dosavadní smlouva START by bylo dobré dojednat novou smlouvu, která by zahrnovala Čínu a další státy. Smlouva START, kterou tehdejší prezidenti USA a Ruska Barack Obama a Dmitrij Medveděv podepsali v Praze, vyprší v roce 2021. Může být sice prodloužena o pět let, ale Trump podle televize CNN chce raději dojednat smlouvu novou, který by zahrnovala i zbraně nestrategické povahy. Na návrhu už pracují experti Bílého domu, poznamenala televize.

Smlouva START omezila arzenály Spojených států a Ruska zhruba o třetinu na 1550 strategických jaderných hlavic rozmístěných maximálně na 700 odpalovacích zařízeních.