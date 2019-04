Japonsko mění císaře. Zemi povede Naruhito, jeho žena bojuje s depresí

Akihito je nejstarším synem císaře Hirohita a jeho manželky, císařovny Nagako. Titul korunního prince získal po dosažení dospělosti v roce 1952 a od podzimu 1987 zastupoval svého tehdy již nemocného otce. Na chryzantémový trůn nastoupil Akihito v šestapadesáti letech 7. ledna 1989 a stal se tak 125. panovníkem nejstarší vládnoucí dynastie světa.

První mužský potomek císaře Hirohita a císařovny Nagako se narodil 23. prosince 1933 jako páté ze sedmi dětí. V souladu s dvorskými tradicemi byl od tří let zcela odloučen od rodičů a na budoucí poslání se připravoval v péči vychovatelů a komorníků. Kapitulací se mladému následníkovi změnil život. Ocitl se v internátní škole, kde vyučovali Američané a kde se musel sám o sebe postarat. Středoškolská a vysokoškolská studia mořské biologie pak zakončil na soukromé univerzitě Gakušúin v roce 1956.

Akihito má pověst křehkého člověka se smyslem pro spravedlnost. Jako první z japonských panovníků není považován za živého boha, poddaní ho však mají ve stejné úctě jako jeho předky. Akihito se také snaží o větší otevřenost než jeho předchůdci.

Za své vlády provedl několik neobvyklých kroků. Je například prvním japonským panovníkem, který vykonával oficiální zahraniční cesty. V létě roku 2002 zavítal spolu se svou chotí, císařovnou Mičiko, i do Prahy, kde se setkal s tehdejším českým prezidentem Václavem Havlem. Akihito je rovněž prvním vládcem země vycházejícího slunce, jenž navštívil Čínu.

Nezvyklé bylo i Akihitovo rozhodnutí o abdikaci. V srpnu 2016 překvapil veřejnost, když v televizním vystoupení vyjádřil obavy, že mu vysoký věk neumožní dostát povinnostem. Akihita v posledních letech sužovaly zdravotní problémy. Počátkem roku 2003 byl operován kvůli rakovině prostaty, v roce 2008 trpěl problémy spojenými s nadměrným stresem a o čtyři roky později prodělal úspěšnou operaci srdce. Japonský parlament v červnu 2017 schválil zákon umožňující císařovu abdikaci a její datum bylo stanoveno na 30. dubna 2019. Naposledy japonský císař abdikoval roku 1817.

Akihita na trůnu vystřídá jeho nejstarší syn, nyní devětapadesátiletý korunní princ Naruhito. Japonsko v této souvislosti také vstoupí do nové éry Reiwa, což znamená řád, pokoj či harmonii. Naruhito se narodil 23. února 1960. Vystudoval historii na filozofické fakultě univerzity Gakušúin, z Oxfordské univerzity, kde od roku 1983 studoval hospodářské dějiny a právo, si v roce 1991 odvezl titul doktora občanského práva. Angažuje se v problematice ochrany životního prostředí, vodního hospodářství a námořní dopravy.

Jako člen japonské císařské rodiny již v mládí hodně cestoval po světě. V roce 1985 byl na neoficiální pětidenní návštěvě Prahy, Českého Krumlova a dalších historických měst. Je údajně znalcem a obdivovatelem české hudby. V červnu 2017 se v Tokiu setkal s tehdejším českým premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD).

V 80. letech podle médií Naruhito tvořil pár s americkou herečkou Brooke Shieldsovou. Svoji budoucí manželku Masako, poznal na recepci na počest španělské princezny Eleny v roce 1986. Princovu žádost o ruku přijala Masako až napotřetí, když Naruhito údajně argumentoval tím, že stát se korunní princeznou je jen "jinou formou diplomacie".

V červnu 1993 se oženil s diplomatkou Masako Ówadovou a stejně jako jeho otec přivedl do nejstarší císařské dynastie na světě dívku neurozeného stavu. Na svatební cestu jeli novomanželé do starobylého města Nara, aby ve svatyni pozdravili bohyni Amaterasu, pramáti císařské dynastie. Osm let po svatbě, v prosinci 2001 se páru narodila dcera, princezna Aiko Tošinomija. Po jejím narození v japonské monarchii stále chyběl mužský následník trůnu, což podnítilo hnutí za změnu nástupnických zákonů. Krize se vyřešila, když se Naruhitovu mladšímu bratrovi, princi Akišinovi, a princezně Kiko narodil v roce 2006 syn Hisahito. Ten je nyní třetí v pořadí následnictví japonského trůnu.

Masako si svého manžela vzala v roce 1993, o deset let později se ale přestala objevovat na veřejnosti a její psychická choroba se stala tématem článků bulvárních médií. V minulosti bývala často srovnávána s princeznou Dianou a některá média ji označovala za "smutnou princeznu".

V roce 1999 prodělala potrat a po narození dcery Aiko o dva roky později trpěla Masako depresemi, které byly připisovány potížím přivyknout si na život v paláci a tlaku císařského dvora, aby porodila syna. V červenci 2004 císařský dvůr porušil tradiční mlčení a oficiálně se vyjádřil k její nemoci. Označil ji za "problémy adaptace" na protokolární povinnosti.