Srí Lanka vytáhla proti muslimům, nově je zakázáno zahalování obličeje

Nařízení se zřejmě nejvíce dotkne ženských muslimských oděvů, jako jsou burky či nikáby. Jmenovitě se tyto části oděvu v nařízení ale neuvádí. Podle oznámení kanceláře prezidenta zákaz platí na jakýkoli závoj, který by znemožňoval identifikaci osoby.

"Tento zákaz má zajistit národní bezpečnost, nikdo by neměl skrývat svou tvář, aby tak znemožnil svou identifikaci," cituje agentura AFP z nařízení.

Muslimové tvoří z 21milionové populace na Srí Lance zhruba deset procent obyvatelstva. Obličej si ale podle BBC zakrývá jen malá část žen na ostrově. Podle webu India Today nezahalovat si obličeje doporučila muslimským ženám i část místních kleriků.

Úřady na Srí Lance připisují odpovědnost za velikonoční útoky na tři kostely, tři luxusní hotely a dvě další místa radikálům z islamistické skupiny národní Tauhíd džamáate (NTJ).

Za hlavního osnovatele masakru je považován radikální duchovní Zahrán Haším, který podle úřadů sám zemřel při sebevražedném atentátu v hotelu Shangri-La. Policie v souvislosti s násilím zadržela už 150 podezřelých, píše BBC.

