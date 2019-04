Srí Lanka má nového šéfa policie. Hrozí další teror islamistů, varují úřady

Srílanské bezpečnostní složky čelí kritice, že o hrozbě velikonočních útoků na kostely a hotely věděly, ale nepodnikly nutná opatření s cílem jim zabránit a informace nepředaly ani prezidentovi a premiérovi.

Dnes představitelé srílanských bezpečnostních sil varovali, že muslimští radikálové stojící za sebevražednými útoky plánují další atentáty, které by mohli spáchat útočníci oblečení do vojenských uniforem s použitím dodávkového vozu.

Podle zdrojů agentury Reuters a AFP dosavadní policejní šéf Púdžith Džajasundara zatím odmítal vzdát se své funkce, na prezidentovu výzvu k demisi nereagoval, neodeslal rezignační dopis a v posledních dnech dál setrvával ve svém oficiálním sídle.

"Džajasundara se vzpíral prezidentovi a zůstával na svém postu. Dnes se však prezident rozhodl přikročit ke jmenování nového šéfa policie," uvedl zdroj agentury AFP. "To znamená, že Džajasundara byl dočasně zbaven funkce a následně bude oficiálně odvolán," dodal zdroj.

Novým šéfem policie se stal Čandana Vikramaratne, který byl doposud druhým nejvyšším představitelem policejních složek.

Na výzvu prezidenta již minulý týden rezignoval také srílanský ministr obrany Hemasiri Fernando.

