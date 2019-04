Budou se útoky na Srí Lance opakovat? Muslimové z rodného města strůjce útoků vyjadřují znepokojivé názory

Za strůjce útoků, které vedly k smrti 359 lidí, je považován Zahrán Haším, vůdce dosud málo známé islamistické skupiny národní Tauhíd džamáate. Sám měl vést sebevražedný útok na jeden z hotelů, při kterém přišel o život.

Haším byl dlouhodobě znám v muslimských kruzích na Srí Lance, zvláště pak v převážně muslimském srílanském městě Kathankudy jako velmi radikální kazatel. Právě v tomto městě se měl narodit a navštěvovat místní náboženskou školu, tzv. madrasu.

Madrasy spolu s mešitami začaly ve městě vznikat kolem roku 1980 prostřednictvím peněz věnovaných Saúdskou Arábií. V ropném království vládne velmi přísný směr islámu zvaný wahhábismus, který prostřednictvím svých finančních investic do náboženských infrastruktur šíří Saúdská Arábie po celém světě.

Haším se v roce 2006 přidal k mešitě, ve které získal místo v jejím řídícím výboru. Jeho ultrakonzervativní názory, např. co se týče oblékání žen, kterým zakazoval nosit náramky a řetízky , byly však příliš radikální i na jeho kolegy z mešity. Podle agentury Reuters o něm mluví jako „ černé ovci“, „velmi úzkoprsém jedinci, který vždy způsoboval nějaké potíže“, ke kterému přistupovali jako ke „zkaženému dítěti“. Haším neposlouchal své kolegy, chtěl být nezávislý a tak vzteky odešel, když mu výbor zakázal v roce 2009 kázat.

Podle lidí, kteří jej znali, Haším měl důkladné znalosti Koránu – který však interpretoval poměrně svévolně – a arabštiny a byl poměrně zručným kazatelem. Brzy si získal pozornost na internetu, kde horlivě útočil na súfie, přívržence mystického typu islámu, které ultrakonzervativní muslimové považují za rouhače a heretiky.

Súfiové měli s wahhábistickým růstem radikálního islámu problémy ještě před Hašímem a jeho plamennými projevy. V roce 2004 došlo k granátovému útoku na súfijsou mešitu a v roce 2006 bylo několik domů súfiů zapáleno. Sahlan Khalil Rahman, tajemník kartelu dohlížejícího na skupinu súfijských mešit, sdělil agentuře Reuters, že je zcela přesvědčen, že za tím stáli wahhábisté, kteří získali v městě popularitu díky financím ze Saúdské Arábie. Dle něj se jednalo o snahu přeměnit „súfie na wahhábisty skrze terorismus.“

Podle srílanského zpravodajského serveru Colombo Telegraphv wahhábisté nenechali súfijské oběti těchto útoků ani pohřbít podle islámských zvyků, protože je považovali za heretiky, kteří si nic takového nezaslouží. Jeden mrtvý byl dokonce exhumován a pohřben mimo Kathankudu.

Haším se přidal útokům na súfie. Začal pořádat shromáždění před jejich mešitami, kde na ně pořvával nadávky megafonem a rušil je v jejich modlitbách. Súfiové si na něj opakovaně stěžovali, zvláště potě, co utvořil vlastní mešitu, u policejních a později i státních autorit, avšak bez úspěchu.

V roce 2017 však Haším donutil policii zakročil. Během jednoho násilného shromáždění před súfijskou mešitou jeho příznivci donesli meče. Došlo k potyčce, při které byl jeden muž zraněn. Policie zatkla několik lidí s ním spojeným, včetně jeho otce a bratra. Haším se ukryl.

List New York Times uvádí, že ačkoliv řada islámských organizací v Kathankudě odsuzují jeho čin, stále souhlasí s jeho nenávistivým názorem na súfie. „Tito lidé, to je není islám,“ říká např. M.L.M. Nassar, člen Svazu mešit a muslimských institucí Kathankudy. „Je to deviace."

Šířící se ideologie wahhábismu

Wahhábismus je nyní díky finanční a institucionální podpoře Saúdské Arábie rozšířen po celém světě. Např. česká novinářka známá svými články o džihádistických nevěstách Islámského státu, Markéta Kutilová v rozhovoru pro Český rozhlas v roce 2017 uvedla, že jí překvapila proměna Zanzibaru (ostrov v Tanzanii), kde před deseti lety nebylo obvyklé zahalování žen, zatímco nyní jsou výjimkou ty ženy, které jsou nezahalené. Kutilová tento obrat země k větší náboženskosti připisuje právě Saúdské Arábii.

Šíření wahhábismu v zemích, kde islám poměrně pokojně koexistoval s ostatními náboženstvími, jakou jsou země v Jižní a východní Asii, vede k sílícímu náboženskému napětí v těchto oblastech. Podle australského zpravodajský webu news.com.au četné instituce podporované Saúdskou Arábií stojí za „produkcí“ agresivních a násilných islamistických organizací jako je např. Fronta islámské obrany utvořená na podle vzoru saúdské náboženské policie. Radikalizované muslimské komunity též stáli za odsouzením křesťanského guvernéra za urážku islámu.