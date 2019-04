Srí Lanka očekává úbytek turistů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Počet turistů přijíždějících do hlavního města Srí Lanky Kolomba v reakci na velikonoční teroristické útoky v příštích dvou měsících klesne o 50 procent. Řekl to dnes novinářům na konferenci cestovního ruchu v Dubaji šéf srílanského úřadu pro cestovní ruch Kišu Gomes. Sníží se podle něj i počet turistů v dalších částech země, a to o zhruba 30 procent.