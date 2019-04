Japonsko mění císaře: Akihito po 30 letech na trůnu abdikoval, nastupuje Naruhito

Svůj úmysl vzdát se trůnu sdělil již v roce 2016 s odůvodněním, že už fyzicky nestačí na plnění svých povinností. Parlament pak schválil zvláštní zákon, který odstoupení jednorázově umožňuje.

Akihito dnes poděkoval japonskému lidu za jeho podporu a vyjádřil naději, že Japonsko čeká mírová budoucnost.

The Emperor Akihito who pushed imperial boundaries, abdicates the throne. #Japan is the oldest continuous hereditary monarchy in the world. His son Prince Naruhito will be inaugurated tomorrow. #EmperorAkihito #Akihito #monarchy # pic.twitter.com/Ok9qFer9LY