Indická armáda má důkaz, že existuje Yetti. Opravdu?

Indická armáda se včera večer pochlubila na Twitteru nevídaným objevem. Členové její horské expedice údajně narazili na záhadné stopy mytického tvora yettiho. Měří 81x38 cm a armádní příslušníci je objevili nedaleko základního tábora pro výstup na himálajskou osmitisícovku Makalu už 9. dubna.

„Tento nepolapitelný sněžný muž byl zatím spatřen pouze v národním parku Makalu-Barun. Podle Daniela C. Taylora, který se záhadou yettiho dlouhá léta zabývá, však jde o stopy medvěda. „Pokud jde o šlépěje jediného zvířete, bylo by velké jako dinosaur,“ pochybuje Taylor o pravosti tvrzení indické armády v rozhovoru pro agenturu Reuters.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7