Zeman nikomu nepomohl, potvrdil pro EuroZprávy.cz Ovčáček

Po celém Česku se včera šířilo video, na němž český prezident Miloš Zeman během návštěvy Číny v minulém týdnu pomáhal nemohoucí místní ženě, která seděla na zemi. Zeman jí na záběrech daroval svou hůl, bez které se jinak prakticky neobejde. Už včera však vyšlo najevo, že video není autentické.

Že jde o „fake“, potvrdil pro EuroZprávy.cz tiskový mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček s dovětkem, že hybridní válka má mnoho podob. Do českých médií video rozeslal jistý Kris Cheng ze serveru Hong Kong Free Press. Takový novinář v redakci zmíněného serveru opravdu pracuje, na Twitteru ale vyvrátil, že by šlo o jeho práci.

Nejprve sdílel oficiální vyjádření redakce Hong Kong Free Press, která se od videa distancovala a označila ho za falešné. Cheng retweetoval i vyjádření mluvčího Ovčáčka, který na sociální síti prohlásil, že cílem je „spuštění sprosté kampaně proti panu prezidentovi, že jako nelida by určitě té nebohé čínské stařence nepomohl“.

„K českému incidentu – vzbudil jsem se a zjistil, že naše kancelář Hong Kong Free Press obdržela dotazy od českého novináře, zdali jsem poslal video tamním médiím,“ uvedl Cheng na Twitteru. Poté se rozhodl sám pátrat po stopách videa, především si chtěl ověřit, zdali opravdu není autentické.

Cheng zjistil minimálně dvě věci, které na videu nesedí. „Čím více to sleduji, tím divnější se to zdá. Zaprvé, poznávací značka není čínská ani česká. Zadruhé, název restaurantu sice dává smysl, ale žádný podnik takového jména v Pekingu není,“ upozornil novinář na nesrovnalosti na záběrech.

Secondly, the restaurant name 记子老鸭烤丝馆 kind of makes sense but there‘s no such thing in Beijing. There’s several called 记子老鸭「粉」丝馆 - guess it’s the inspiration.



& 新鲜的食材 on the entrance? doesn’t make any sense for a Beijing restaurant. pic.twitter.com/DeRMY7plSV