Tyran na thajském trůnu? Nový král Vatčirálongkón má nechvalnou pověst, pudla jmenoval maršálem

Již v prosinci 2016 se dosavadní thajský korunní princ Vatčirálongkón stal formálně novým králem, stalo se tak nedlouho po smrti svého otce. Korunovace byla ale odložena kvůli rok trvajícímu smutku za zesnulého panovníka, který byl zpopelněn v říjnu 2017. Vatčirálongkón bude králem oficiálně korunován během třídenních oslav, které se uskuteční od 4. do 6. května.

U Thajců není v takové oblibě jako jeho otec, otevřená diskuse o budoucnosti monarchie ale v Thajsku není možná, protože v zemi platí přísné zákony o urážce krále. Do konce roku 2015 byl Vatčirálongkón jen zřídkakdy vidět na veřejných akcích, účastnil se pouze oficiálních ceremonií. V prosinci 2015 se zapojil do velké cyklojízdy při příležitosti 88. narozenin svého otce.

#Thai king #Vajiralongkorn marries bodyguard making her queen. The surprise announcement comes before his elaborate coronation ceremonies begin on Saturday, when his position is consecrated. https://t.co/NDPdBqESdh