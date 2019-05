Rusko zřídilo nové vojenské zařízení ve Vietnamu. Jaký je jeho účel?

Rusko a Vietnam mají dlouhodobé vazby v oblasti obrany, které byly navázány ještě během studené války. Rusko je dodnes největším vietnamským partnerem, co se týče dodávek vojenského vybavení.

Obě strany se dle posledních náznaků pokouší tuto spolupráci ještě prohloubit prostřednictvím zřízení nových zařízení pro údržbu a generální opravy ve Vietnamu. Tato zařízení by nezajišťovala jen v případě ruského vybavení často nutnou rutinní údržbu, ale byla by též odrazovým můstkem k širší vojenské spolupráci překračující pouhé nákupy vojenského vybavení.

V říjnu např. UEC-Klimov, dceřiná společnost United Engine Corporation, která je součástí hlavní vojenské ruské firmy Rostec, podepsala smlouvu s vietnamskou společností Helicopter Technical Service Company smlouvu o distribuci týkající se servisní údržby motorů. Dohoda připravila půdu pro případné další kroky, jako je zřízení nového továrního zařízení na výrobu motorů vrtulníků, oznámené minulý týden Rostecem.

Toto „integrované logistické podpůrné centrum pro opravy vrtulníkových motorů“, začalo svůj provoz 22. dubna v ve vietnamském městě Vũng Tàu, oblasti, kde má Vietnamské letectvo svou základnu. Pole Rostecu ruská strana dodává náhradní díly a stará se o školení personálu, vietnamská strana dodává podpůrný personál, přičemž někteří z nich již obdrželi osvědčení od UEC-Klimov o úspěšném seznámení s některými aspekty procesu opravy.

Sílící vazby Ruska a Vietnamu v oblasti obrany dokládá finální ruská dodávka tanků T-90. Tyto tanky mají nahradit vietnamské zastaralé tanky odkoupené od Číny. Vietnam prostřednictvím Ruska se tak pokouší snížit svou závislost na Číně, která v mnoha ohledech představuje jeho vojenského, obávaného konkurenta, zvláště co se týče dění v Jihočínském moři.

Rusko Vietnamu vyhovuje v tom, že na rozdíl od USA či Číny nemá zájem – a ani kapacity – být rozhodující vojenskou silou v regionu, která bude ovlivňovat místní vztahy a dění. Rusko hraje na regionu striktně roli vojenského dodavatele, upozorňuje analytické fórum Valdajský klub. Pokud by např. Rusko začalo být příliš blízké Číně, mohlo by to jeho působnost v oblasti poměrně ohrozit, varuje fórum.

The Diplomat poukazuje, že silnější vazby v oblasti obrany by Rusko rádo rozšířilo nejen ve Vietnamu, ale i v dalších asijských zemích. Viktor Kladov, ředitel oddělení Rostecu pro mezinárodní spolupráci a regionální politiku, uvedl, že společnost plánuje rozšíření služeb opravy a podpory vrtulníků do Indie, Číny, Indonésie, Malajsie, Kambodže, Thajska, Myanmaru, Laosu, Austrálie, Bangladéše a Srí Lanky.