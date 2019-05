Zvrat ve vztazích Japonska s KLDR? Šinzó Abe se chce setkat s Kimem, podmínky nemá

Japonsko patřilo doposud k zemím, které zastávají tvrdý postoj vůči severokorejskému diktátorskému režimu. Premiér Abe ale v poslední době rétoriku vůči KLDR zmírnil.

Tokio chce s Pchjongjangem mluvit především o Japoncích unesených v 70. a 80. letech do Severní Koreje, aby pomáhali při výcviku tamních špionů. Pchjongjang se k únosům přiznal v roce 2002 a pěti uneseným japonským občanům a jejich příbuzným povolil návrat do Japonska. Severní Korea sdělila, že zbývajících osm unesených je už po smrti. Tokio ale žádá více informací o tom, co se s těmito lidmi stalo. Japonsko má navíc podezření, že uneseny byly až stovky osob.

"Chci se sejít s Kim Čong-unem bez předběžných podmínek a vést s ním upřímný dialog," řekl Abe ve středu deníku Sankei šimbun. "Nemůžeme překonat vzájemnou nedůvěru, pokud se osobně s Kimem nesejdu," dodal.

Japonsko se řadí k nejbližším spojencům USA a Abeho nabídka rozhovorů by podle analytiků mohla oživit Kimovy diplomatické snahy poté, co jeho summit s americkým prezidentem Donaldem Trumpem skončil v únoru předčasně a bez dohody. Minulý měsíc se severokorejský vůdce setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a požádal ho o pomoc při obnově dialogu se Spojenými státy.

Pro Japonsko by summit Abeho s Kimem byl příležitostí, jak se zapojit do jednání o odstranění zbraní z Korejského poloostrova. Kim se od začátku loňského roku sešel několikrát s nejvyššími představiteli Jižní Koreje, Číny a USA; Japonsko ale zůstávalo doposud stranou těchto rozhovorů, ačkoli do konce roku 2017 KLDR několikrát testovala rakety, které přelétly nad japonským územím.