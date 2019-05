Cyklon Fani udeřil na Indii. Vyvrací stromy a stožáry, evakuováno přes milion lidí

Největší dopad bouře se očekává ve státě Urísa, k jehož pobřeží se cyklon dostal dnes ráno místního času (05:20 SELČ). Zvláště z níže položených oblastí v patnácti okresech tohoto státu byl evakuován více než milion lidí, pro které úřady zřídily na tisíc nouzových přístřešků.

Bouře zasáhla i turistické město Púrí, kde stojí proslulý přes 850 let starý chrám Džagannáth. Město musely opustit desetitisíce lidí včetně mnoha zahraničních návštěvníků, které odvážely do bezpečí zvláštní vlaky.

Latest Video: #Puri Bada Danda, the road famous for the famous Jagannath chariots. #CycloneFani #Fani #Odisha @Outlookindia pic.twitter.com/mENl7fuXaU