Dokáže Čína zničit americké námořnictvo? Má jednu podstatnou výhodu

Průplav amerických lodí Tchajwanským průlivem byl již sedmým průplavem, kterou americké lodě uskutečnily. USA si však uvědomují, že se jedná o citlivé území a posílají skrze vždy něj jen dvě lodě, nikoliv flotilu nebo letadlové lodě. Je to už 11 let co americká letadlová loď byla poslána skrze tento průplav, upozorňuje agentura Reuters.

Čína nyní vládne ve třech mořích: v Jihočínském, Východočínském a Žlutém moři. V těchto vlnách se USA a její námořní spojenci snaží jednat opatrně a zbytečně neprovokovat Čínu, aby nedošlo k příliš tvrdé reakci, uvedlo pro agenturu Reuters více než 10 současných a bývalých amerických a západních vojenských představitelů.

Čína usiluje o stvrzení své námořní dominance nejen v této oblasti postavením ohromné, respekt vzbuzující flotily. Od roku 2014 Čína vytvořila a na vodu spustila více válečných lodí, ponorek či podpůrných lodí než nyní slouží v celé flotile Velké Británie, tvrdí studie londýnského International institute for Strategic Studies publikované v květnu minulého roku. Mezi roky 2015 a 2017 Čína uvedla do chodu více než 400 000 tun námořních plavidel, což je dvakrát více než kolik plavidel uvedly do chodu USA, tvrdí institut.

Čínská flotila má nyní 400 válečných lodí a ponorek, tvrdí na základě námořních analýz amerických a západních expertů Reuters. Podle analýzy U.S. Naval War College z roku 2016 by v roce 2030 mohla Čína mít více než 530 válečných lodí a ponorek. USA měly na konci března 288 válečných lodí a ponorek, dle Pentagonu.

Nicméně, USA mají sice momentálně méně lodí, zato jsou silnější. USA se soustředí na výrobu masivních, po zuby ozbrojených lodí, zatímco Čína – i Rusko – vyrábí menší lodě, z nichž některé – jako fregaty a korvety – USA ani nezapočítávají do svých počtů vojenských plavidel. Podle analýzy think-tanku Brookings Institution z září 2018 má kombinovanou tonáž dvakrát větší než jakou má Čína.

Větší lodě mají větší střelné kapacity a to je dle serveru Business Insider jedna z hlavních výhod, kterou má americké námořnictvo nad čínským v případném vojenském střetu. Zatímco čínské torpédoborce typu 052 a 055 mají 64 a 112 vertikálních odpalovacích zařízení, torpédoborci a křižníky US Navy mají 96 a 122 vertikálních odpalovacích zařízení.

Čínské námořnictvo má však nad americkým jednu výhodu, která by se mohla být v případném vojenském střetu klíčovou. Jeho supersonické střely mají mnohem delší dosah než ty americké střely, které často jsou ještě z období studené války. Zatímco čínské torpédoborce typu 052 a 055 mají k dispozici rakety YJ-18 schopné dosáhnout operačního dosahu 540 kilometrů, americké lodě mají k dispozici rakety kratšího dosahu jako např. rakety Harpoon, které mohou dosáhnout nejvýše 240 kilometrů, upozorňuje Business Insider.

„To je velmi velká mezera," uvedl Robert Haddick, bývalý důstojník námořní pěchoty, který působí jako výzkumník Mitchell Institute for Aerospace Studies. „Čínská protiletadlová raketová kapacita převyšuje kapacitu Spojených států, pokud jde o rozsah, rychlost a výkon senzorů."

Ačkoliv mají americké válečné lodě větší kapacitu střeliva, s větším dosahem by je čínské námořnictvo mohlo zlikvidovat dřív než by měly příležitost této výhody využít. Podle odborníků má USA díky své kombinované vojenské síle stále navrch, pokud však nebude věnovat náležitou pozornost tomuto problému, mohla by v námořních střetech jeden na jednoho pocítit, že tahá za kratší konec.