Ramadán se blíží. Afghánská Velká rada vyzvala vládu a Tálibán k příměří

"Aby respektovaly vůli většiny afghánského lidu, musí afghánská vláda a hnutí Tálibán vyhlásit a dodržovat okamžité a trvalé příměří od prvního dne ramadánu," píše se v prohlášení. Pro začátek ramadánu je rozhodující, kdy se na obloze objeví první srpek nového měsíce, což se očekává v neděli nebo v pondělí.

Afghánská Velká rada je svolávána, je-li třeba rozhodnout o otázkách mimořádně závažných pro stát. Cílem nynějšího zasedání Velké rady, prvního od roku 2013, bylo dohodnout se na společném postoji k mírovým rozhovorům s povstaleckým hnutím Tálibán.

Některé vlivné osobnosti, například premiér Abdulláh Abdulláh či exprezident Hamíd Karzáí, ale schůzku bojkotovaly s tím, že se jedná pouze o snahu Ghaního posílit své postavení před podzimními prezidentskými volbami.

Prezident Ghaní při dnešním závěrečném ceremoniálu prohlásil, že poselství z pětidenního shromáždění v Kábulu je jasné: "Afghánci chtějí mír." Nabídl příměří, ale pouze v případě, že nebude dodržováno jednostranně. Prezident rovněž slíbil propustit před začátkem ramadánu 175 vězňů z řad Tálibánu.

Islamistické hnutí Tálibán jedná o podmínkách ukončení občanské války se Spojenými státy, odmítá ale zatím mluvit přímo s afghánskou vládou, kterou považuje za loutkový režim v područí USA. Také pozvání na zasedání Velké rady Tálibán odmítl. Šesté kolo rozhovorů mezi americkou delegací vedenou zvláštním vyslancem pro Afghánistán Zalmayem Khalilzadem a představiteli Tálibánu se nyní koná v katarském Dauhá.

V mírové dohodě by mělo být zakotveno stažení amerických vojáků z afghánského území výměnou za záruku Tálibánu, že již nebude poskytovat útočiště zahraničním extremistům a džihádistickým skupinám typu teroristické organizace Al-Káida a Islámský stát (IS). To bylo původním důvodem, proč Američané zahájili invazi do Afghánistánu krátce po teroristických útocích z 11. září 2001 na New York a Washington.

"Zdůraznil jsem Tálibánu, že afghánský lid, který tvoří jejich bratři a sestry, si přeje konec této války. Je načase složit zbraně, ukončit násilí a nastolit mír," napsal dnes na twitteru americký vyslanec Khalilzad, který je afghánského původu.

Peace will require that we find common-ground on four inter-connected issues: troop withdrawal, counter-terrorism assurances, intra-Afghan dialogue & negotiations, and reduction in violence leading to a comprehensive ceasefire. Nothing will be final until we agree on all 4 issues — U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) 2. května 2019

Americký zvláštní vyslanec "by měl zapomenout na to, že složíme zbraně", opáčil ve svém příspěvku na twitteru mluvčí Tálibánu Zabiulláh Mudžáhid. "Místo tohoto fantazírování by měl pochopit, že (Spojené státy) musejí přestat užívat sílu a způsobovat další lidské a finanční ztráty upadající vládě v Kábulu," dodal.