Korunovace thajského krále potrvá tři dny, monarcha převezme pět insignií

Slavnostní obřad bude zahájen v sobotu, kdy se uskuteční samotná korunovace. Na neděli je plánován průvod více než tisícovky příslušníků armády, při němž bude král nesen vojáky na zlatých nosítkách. V pondělí se pak panovník objeví na balkoně královského paláce v Bangkoku a přijme zahraniční diplomaty.

Podle thajské ústavy má král jen omezenou politickou moc, většina obyvatel země ale své panovníky uctívá téměř jako bohy. Zákony země navíc urážku královského majestátu tvrdě trestají, často mnohaletým vězením, a tak se kritika monarchy objevuje jen výjimečně.

Mahá Vatčirálongkón se stal oficiálně novým králem již v prosinci 2016, několik měsíců po smrti svého otce Pchúmipchona Adundéta. Korunovace byla ale odložena kvůli smutku za zesnulého panovníka. Očekává se, že na korunovační obřad dorazí do Bangkoku statisíce lidí, kteří byli vyzváni, aby se oblékli do žluté barvy symbolizující v Thajsku monarchii.

Při sobotní korunovaci král převezme pět insignií, jejichž předávání se datuje od nástupu krále Rámy I. na trůn v roce 1782. Nejdůležitější z nich je velká koruna vítězství, která je 66 centimetrů vysoká a váží 7,3 kilogramu. Na vrcholu koruny kuželovitého tvaru je velký diamant z Kalkaty.

Při korunovaci dřívějších králů bylo zvykem, že si noví panovníci při obřadu korunu pouze položili vedle sebe. Poté, co království známé jako Siam, vešlo do užšího kontaktu s evropskými zeměmi, začali si i thajští králové v souladu se západními tradicemi klást korunu na hlavu.

Vysoká koruna reprezentuje vrchol hory Méru, která je uctívána jako posvátná hinduisty i buddhisty. Váha koruny pak představuje břímě, které musí monarcha za své vlády nést.

From bodyguard to queen. The former Thai Airways flight attendant + personal body guard + consort + deputy head of security + general (40) married the king of Thailand (66) in a surprise ceremony broadcast throughout the country. #Thailand #Suthida #Vajiralongkorn #Bangkok pic.twitter.com/7c3mZ6sssM