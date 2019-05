KLDR vypálila několik raket krátkého doletu na Japonsko

Jižní Korea nyní spolu s americkými úřady analyzuje detaily střel, oznámilo vrchní velitelství jihokorejské armády.

Pchjongjang podle agentury Reuters stupňuje tlak na Washington po krachu únorového nukleárního summitu. Rakety vypálil poprvé od roku 2017. Podle amerických a jihokorejských armádních velitelů letěly střely do vzdálenosti 70 až 200 kilometrů a pak spadly do oceánu. Původní zprávy hovořily pouze o jedné raketě.

"Severní Korea je očividně roztrpčená tím, co se jeví jako nedostatečná flexibilita Trumpovy administrativy ohledně zmírnění sankcí a jejím příklonem k politice maximálního tlaku," řekl agentuře Reuters analytik z think-tanku National Interest Harry Kazianis.

Severní Korea v půli dubna oznámila, že otestovala novou taktickou naváděnou zbraň. Na první podobný test od neúspěšného únorového summitu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem tehdy dohlížel diktátor Kim Čong-un.

Zda jde o raketu či jiný typ zbraně, to Pchjongjang neuvedl. Označení taktická se však používá pro střely krátkého doletu do několika set kilometrů, takže území Spojených států by pravděpodobně nedosáhla.

Jihokorejští experti se podle agentury Reuters na základě informací poskytnutých Pchjongjangem shodovali, že šlo o střelu krátkého doletu, která může být odpalována ze země, vzduchu či moře a likvidovat lodě, tanky či letadla.

Americký prezident Donald Trump se severokorejského vůdce Kim Čong-una snaží přesvědčit o jaderném odzbrojení Korejského poloostrova, jejich únorové jednání však ztroskotalo na severokorejském požadavku zrušení všech amerických sankcí. Rozhovory od té doby nepokročily a KLDR pohrozila tím, že přehodnotí dřívější zákaz raketových a jaderných testů. Podle satelitních snímků v posledních týdnech začala obnovovat činnost nejméně na jedné základně sloužící před začátkem rozhovorů k raketovým testům.