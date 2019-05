Nový japonský císař Naruhito se ukázal na veřejnosti, z balkónu pozdravil tisíce lidí

"Jsem hluboce vděčný a potěšený tím, že jste mne dnes přišli oslavit. Přeji vám zdraví a štěstí a upřímně doufám, že naše země bude nadále spolu s ostatními usilovat o světový mír a rozvíjet se," řekl císař.

Přihlížející Japonci si rodinu fotografovali, dávali najevo radost a mávali vlajkami.

Naruhito usedl na trůn ve středu po otci Akihitovi, který rezignoval ze zdravotních důvodů a jako první japonský panovník za posledních 200 let se trůnu vzdal. Má nyní titul emeritního císaře, ale on ani jeho choť Mičiko se dnes na balkoně neukázali. Podle agentury AP Akihito nechce vyvolávat dojem, že zasahuje do císařových pravomocí.

K císařském paláci dnes přišlo podle odhadů 65.000 lidí a aby se mohl panovník pozdravit se všemi, má se dnes objevit ještě několikrát. Lidé stojí u paláce v dlouhé frontě.

Devětapadesátiletý Naruhito absolvoval studium na Oxfordské univerzitě a je prvním císařem narozeným po 2. světové válce.