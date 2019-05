KLDR vyděsila svět. Jižní Korea, USA a Japonsko reagují na odpálení raket

Podle mluvčí jihokorejského prezidenta je vláda v Soulu krokem KLDR "velmi znepokojena", protože KLDR porušila loňskou vzájemnou dohodu o snížení napětí mezi oběma zeměmi. "Očekáváme, že Severní Korea se aktivně připojí k úsilí o rychlé znovuobnovení jednání o jaderném odzbrojení," uvedla také mluvčí podle agentury Reuters.

#Wonson, the site of the latest #NorthKorea missile launch has undergone an INCREDIBLE bout of construction in the past year. These look like a mix of office buildings, observatories, maybe some hotels and smaller structures. Dozens of them. pic.twitter.com/0HN3oumwfp