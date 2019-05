Cyklon Fani zabil 16 lidí. Trhal střechy, část města Purí je srovnána se zemí

Cyklon Fani udeřil v Indii v pátek a nejhůře zasáhl stát Urísa. Bouře, kterou provázel vítr až o rychlosti 200 kilometrů za hodinu, zabila v Indii nejméně 12 lidí. Další čtyři životy si zatím vyžádala v Bangladéši, kde úřady předem evakuovaly do bezpečí na 1,2 milionu lidí.

V Bangladéši dnes cyklon sice zeslábl, i tak ale zničil přes 500 domů, zabil nejméně čtyři lidi, včetně dvou dětí, a dalších šest desítek osob utrpělo podle místních úřadů zranění.

@IndiaCoastGuard #Relief & #Rescue team working 4 #HADR at #Odisha shared few photographs of #Puri post #ExtremelySevereCyclonicStorm #FANI made landfall at Odisha Coast yesterday. #CoastGuard Disaster and Relief Team continue to b on ground for #HADR mission @DefenceMinIndia pic.twitter.com/QgXckQjU9Q