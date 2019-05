Severokorejská nemoc děsí lékaře. Může se rozšířit po celém světě?

Severní Korea má dle zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 2018 nejvyšší míru výskytů tuberkulózy na světě – 513 případů na 100 000 lidí. Ještě znepokojivější je, že KLDR má nejvíce případů tuberkulózy rezistentní vůči lékům (MDR-TB). WHO reportuje 5 200 těchto případů.

Ve světovém kontextu je tak KLDR zdrojem 2,2% nových případů MDR-TB. Celkově je míra tuberkulózy dvacet případů MDR-TB na sto tisíc lidí.

Dr. Kee B. Park z Harvard Medical School varuje, že více než 16 000 Severokorejců je infikováno tímto vysoce nebezpečným kmenem tuberkulózy. „Uvidíme výbuch MDR TB,“ varuje Park, podle jehož prognóz zemře do pěti let na tuto nemoc 155 000 až 210 000 Sverokorejců a do roku 2030 by měla stát život až 1 milion občanů KLDR.

Server Daily Ink poukazuje, že severokorejské nemocnice jsou přeplněné lidmi, kteří trpí tuberkulózou. Tyto nemocnice však jsou staré a bez léků a samotní lékaři nevědí, jak léčit nemoc.

Severokorejci tak raději zůstávají doma a snaží se ji léčit prostřednicím medicíny zakoupené na trzích. Tím však pouze přispívají k šíření této vysoce infekční nemoci.

Od roku 1990, kdy pocítila KLDR značné ekonomické problémy, se země potýká s nedostatkem prostředků na zdravotnictví. Tuberkulóza je přitom nemoc, která vyžaduje dlouhodobou zdravotnickou péči od vyškolených lékařů, kteří jsou schopni zajistit náležité braní správných léků. Nesprávné užívání léků vede pouze k tomu, že tuberkulóza začne na ně být odolná.

Nezisková organizace The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, která poslala do KLDR 130 miliónu dolarů na eliminaci tuberkulózy a malárie v letech 2010-2017, zastavila poskytování finančních prostředků do země poté, co zažila měsíční zpoždění v odesílání zdravotnického vybavení do Severní Koreje v důsledku mezinárodních sankcí.

Jihokorejské ministerstvo pro sjednocení udělilo svolení pro neziskovou organizaci Eugene Bell Foundation, která poskytuje lékařskou péči pacientům s MDR-TB v Severní Koreji, aby poslala pacientům léčebné sety, vybavení delegací a oddělení pacientů do země. Zástupci nadace Eugene Bell navštěvují dvakrát ročně Severní Koreu, aby sledovali pokrok v léčbě pacientů s MDR-TB.

Magazín The National Interest upozorňuje, že tuberkulóza bývá zvláště šířena prostřednictvím migrace, zvláště přes letištní dopravu. V roce 2012 Filipínec, který byl v USA na dočasném pracovním vízu, infikoval 13 lidí.

The National Interest proto varuje, před přílišným otevíráním se obchodním kontaktům USA s KLDR. Mohlo by to totiž nést negativní důsledky v podobě šíření MDR-TB, kterou lze jen obtížně odhalit na letištích. Než tedy USA a jiné státy přistoupí k plnému otevření hranic s KLDR, mělo by být jisté, že tuberkulóza a další nemoci jsou pod dohledem.