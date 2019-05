Thajský král se poprvé po korunovaci ukázal veřejnosti, ve vedru ho nesli vojáci

Thajci se přišli na průvod podívat v hojném počtu. Všichni se oblékli do žlutého oděvu, protože žlutá barva je spjata s panovníkem. Nic podobného nemohli zhlédnout 70 let, po něž do roku 2016 panoval Vatčirálongkónův otec Pchúmipchon Adundét. Syn ho nahradil v roce 2016, kdy panovník zemřel. Korunovace se mohla konat až po skončení období smutku.

Thajsko na třídenní korunovaci vyčlenilo miliardu bátů (720 milionů Kč). "Chci se na to jednou za život podívat, protože když byla minulá korunovace, byl jsem ještě moc malý," řekl agentuře Reuters sedmasedmdesátiletý Thajec, který byl mezi diváky. Třiatřicetiletá občanka království uvedla, že přišla, aby svět viděl, jak moc Thajci krále uctívají. Aby si zajistila dobrou podívanou, přišla na místo s osmihodinovým předstihem.

Úřady počítaly s tím, že v ulicích bude až 200.000 diváků. Mnozí přišli se slunečníkem, aby se chránili před slunečními paprsky. Přespolním vláda poskytla zdarma dopravu autobusem do hlavního města a také městská doprava byla dnes zdarma.

V sobotu si monarcha nasadil královskou korunu a dnes ráno udělil nové hodnosti a tituly členům královské rodiny. Doprovázela ho jeho čtvrtá manželka Sutchida, na dnešních obřadech ale chyběla králova starší sestra princezna Ubolratana, uvedl Reuters.

V únoru princezna porušila rodinnou tradici zůstat stranou politického dění a oznámila kandidaturu na úřad premiérky. Volební komise její kandidaturu ale vyloučila. Strana, která ji nominovala, byla později rozpuštěna.