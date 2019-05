Cyklon Fani zabil 33 lidí, stovky zraněných. Děsivé záběry řádění živlu +VIDEO

V pátek Fani zasáhl východoindický stát Urísa, kde bylo s předstihem evakuováno milion lidí. Bez toho by podle Reuters byl počet obětí mnohem vyšší. Velkou škodu zaznamenalo pobřežní město Púrí, které leželo na přímé trase cyklonu. Zůstaly tam povalené sloupy vedení i vyvrácené stromy. Město je plné zlámaných větví, rozbitého skla a odpadků.

Záchranáři se snaží zprůjezdnit silnice. V Púrí přišlo o život 21 lidí a dalších asi 300 jich bylo zraněno, sdělil zástupce tamních zdravotníků. Dalších 12 mrtvých je hlášeno z jiných částí Urísy.

#Odisha: Visuals from Puri Railway Station after cyclone #Fani hit the region on May 3. pic.twitter.com/97WDfv3qPW