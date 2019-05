Tři thajští aktivisté urazili krále, záhadně zmizeli

Podle organizace Human Rights Watch (HRW) byli Čučíp Čivasut, který vysílal z exilu, a další dva aktivisté Siam Tchíravut a Kritsan Tchaptchai předáni thajským úředníkům ve středu. "Pokud se prokáže, že Vietnam v utajení vydal tři významné aktivisty do Thajska, bude to pro mezinárodní společenství výstražné znamení," řekl šéf asijské sekce HRW Brad Adams.

S informací, že byl Čivasut, známý také jako strýček Sanam Luang, odvezen do Thajska přišla skupina Thai Alliance for Human Rights. "Strýček Sanam Luang a dva další byli dopadeni už před měsícem. Teprve 8. května je převezli z Vietnamu do Thajska," uvedl zástupce organizace ve videu zveřejněném na serveru Youtube.

Thajský ministr obrany Pravit Vongsuvan popřel, že by se aktivisté nacházeli v thajské vazbě.

Mezinárodní organizace Amnesty International uvedla, že byl Čivasut obviněn z urážky majestátu. Tchíravut a Tchaptchai byli kvůli podezření ze stejného činu vyšetřovaní thajskou policií. Podle článku 112 thajského trestního zákoníku může tomu, kdo urazí krále, královnu, následníky nebo regenta, hrozit až 15 let vězení.

Lidskoprávní skupiny kritizují thajský režim za to, že čím dál častěji využívá urážky majestátu k potírání aktivistů, hlavně od té doby, co armáda v květnu 2014 provedla státní převrat.

V lednu řeka Mekong vyplavila těla dvou dalších aktivistů, kteří kritizovali armádní režim a královskou rodinu. Jejich těla, nalezená v oblasti, kde řeka tvoří hranice mezi Thajskem a Laosem, byla naplněná betonem. Armáda popřela, že by měla o tělech jakékoliv informace. Další aktivista, provozující opoziční online rozhlasovou stanici v Laosu, zmizel v prosinci. Kde se nachází v současnosti, není známo.