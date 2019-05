Satelitní snímky ukázaly znepokojivý nález. Čína staví mocnou loď nové generace

Obchodní satelit společnosti Maxar Technologies zachytil nezvykle čilou aktivitu v přístavu Ťiang-nan, což je jeden z největších a nejvýznamnějších přístavů Číny. Think-tank Centre for Strategic and International Studies (CSIS) zanalyzoval tyto fotky a došel k závěru, že Čína staví masivní letadlovou loď nové generace.

Ačkoliv fotky nejsou perfektní, je na nich vidět nové obrovské montážní zařízení a zdá se jako, by byl kopán velký dok. Jsou též vidět kousky lodi, např. zužující se příď. Komponenty hlavního trupu jsou částečně zakryté mrakem, ale zdá se, že jsou asi 40m široké.

„Existují důkazy o tom, že se zde montuje velká loď a staví se zaplavitelná nádrž,“ uvádí zpráva CSIS. Analytik CSIS Mathew Funaiole je přesvědčen, že to je letadlová loď, o které čínská námořnictvo referuje jako o „typu 002“. „ Zdá se, že to je třetí letadlová loď a když ne, je těžké si představit, jaké další velké plavidlo by to mělo být,“ řekl Funaiole agentuře Reuters.

Čína má zatím k dispozici jen jednu letadlovou loď třídy typu 001A, Liao-ning. Zároveň testuje další loď podobného typu, která by do služby měla vstoupit až v roce 2020. Reuters podotýká, že obě tyto lodě jsou v porovnání s leteckými loděmi USA poměrně malé a mohou nést o polovinu méně letectva.

Čína tak nyní patří do „druholigového“ klubu zemí s leteckými loděmi jako je Velká Británie, Indie nebo Španělsko. Do „prvoligového klubu“, co se týče leteckých lodí, dnes patří v podstatě jen USA a Francie, poukazuje server news.com.au. Čína by se právě svou třetí letadlovou lodí do tohoto klubu chtěla dostat.

CSIS ve své zprávě napsal, že podle různých neoficiálních zpráv „ konvenčně poháněný typ 002 bude větší než jeho předchůdci a bude obsahovat elektromagnetický katapultový spouštěcí systém.“ O katapultovém systému a větším rozměru lodě hovoří i zpráva Pentagonu. Očekává se, že by tato loď mohla mít hmotnost přibližně 80 000 až 85 000 tun a do provozu by měla být uvedena v roce 2020.

Tato loď tedy bude menší hmotnosti než americké letadlové lodě ( 100 000 tun), přeskočí ale francouzskou letadlovou loď Charles de Gaulle (42 500 tun). „ Jakmile bude dokončena, překoná všechny válečné lodě z jakékoli asijské země, včetně Indie a Japonska," řekl bezpečnostní analytik Ian Storey z institutu ISEAS Yusof Isthak agentuře Reuters.

Podle analytiků je to další náznak toho, že Čína se chce stát dominantní námořní silou. Čína to považuje za otázku národní bezpečnosti. Bývalý čínský admirál Wu Šeng-li, který je považován za architekta modernizace čínského námořnictva, poukázal, že ty nejnebezpečnější a nejúspěšnější invaze do Číny byly ty z moře. Čína se pokouší zabránit tomu, aby se to znovu opakovalo.

Díky svým masivním investicím má Čína nyní více lodí i než USA. Jedná se však o menší plavidla, které USA ani neuvádí ve svých seznamech obranných námořních sil. USA stále mají více letadlových lodí, celkově 11, přičemž další jsou na cestě. Čínští analytici odhadují, že Čína jich potřebuje alespoň šest.