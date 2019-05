Na Filipínách začaly parlamentní a místní volby, prověří sílu Duterteho

K volbám se registrovalo 62 milionů Filipínců. Budou vybírat z 43.500 kandidátů do poloviny 24členného Senátu, do celé Sněmovny reprezentantů, která má bezmála 300 poslanců, a do místní samosprávy.

Klíčový bude zápas o 12 křesel Senátu, který chce Duterte zaplnit svými příznivci, aby mohl snáze prosazovat svou agendu, v níž figuruje například znovuzavedení trestu smrti, snížení věku trestní odpovědnosti či revize ústavy z roku 1987.

Opozice považuje Senát za poslední záruku zachování systému brzd a protivah. Ve Sněmovně reprezentantů měli dosud sympatizanti prezidenta, který byl zvolen před třemi lety, jistou převahu. Opoziční senátoři minulý rok blokovali zákony, u kterých se obávali, že by mohly porušovat občanské svobody.

Spojené státy, Evropská unie a další země Duterteho kvůli jeho tažení proti drogám, které si podle agentury AP vyžádalo od července 2016 už 5200 obětí, zejména v chudinských městských oblastech. Nacionalisté mu zase vyčítají přílišnou vstřícnost k Číně na úkor územních nároků Filipín v Jihočínském moři.

Kontroverzní prezident je v zemi přesto velmi populární. Jeho politiku schvaluje kolem 70 procent Filipínců.

Loňská vysoká inflace, chudoba, chátrající infrastruktura a spory o teritoriální vody, to jsou témata, která vévodí kampani před parlamentními a místními volbami na Filipínách plánovanými na 13. května. Podle očekávání ale většina voličů nebude posuzovat postoje kandidátů k těmto otázkám a odevzdá hlas těm, jež podpořil charismatický filipínský prezident Rodrigo Duterte. Ten i přes řadu kontroverzních kroků zůstává podle průzkumů v zemi velmi populární, píše zpravodajský server Hlas Ameriky.

Hlasování, které rozhodne o obsazení všech 297 křesel v dolní komoře filipínského parlamentu a poloviny z 24 míst v horní komoře, prověří oblibu prezidenta po třech letech v úřadu. Pokud si jeho stoupenci zajistí většinu v obou parlamentních komorách, bude pro něj snazší prosazovat svou politiku. Ta zahrnuje vybudování nové infrastruktury v hodnotě 169 miliard dolarů, krvavou protidrogovou kampaň či křehké přátelství s Čínou, s níž současně Filipíny vedou spor o území v Jihočínském moři.

Zároveň s parlamentními volbami se v zemi uskuteční také volby místní, takže celkem je ve hře 18.000 zastupitelských míst. K hlasovacím urnám bylo přizváno 63 milionů voličů; odevzdané hlasy bude volební komise počítat šest dní.

"Ve filipínských volbách zpravidla rozhodují spíše osobnosti než volební programy jednotlivých stran. Podpora prezidenta je tedy nesmírně důležitá," říká politoložka Maria Ela Atienzaová z Filipínské univerzity.

Kandidáti spojení se zavedenými politiky mívají také více peněz na kampaň a jsou více vidět v médiích, uvedl Renato Reyes z Nového vlasteneckého spojenectví, které sdružuje filipínské levicové organizace. "Pro jiné kandidáty, zvlášť ty, kteří jsou kritičtí k establishmentu, je to opravdu složitý boj," dodal.

Duterte byl v roce 2016 zvolen filipínským prezidentem na šestileté období se slibem vymýtit v zemi nelegální obchod s drogami. Kampaň proti narkotikům ale vyvolala kritiku ze strany Západu i mezinárodních humanitárních organizací, které upozorňují na mimosoudní zabíjení, jehož obětí se stávají převážně drobní překupníci či narkomani. Tažení si vyžádalo za necelé tři roky na 5000 mrtvých.

Další kritiky míří na filipínského prezidenta kvůli rozsáhlému přijímání pomoci a investic z Číny. Se svým podstatně vojensky mocnějším sousedem přitom Filipíny současně vedou vleklý spor o strategickou oblast v Jihočínském moři, kterým procházejí významné námořní trasy a v němž jsou předpokládána bohatá naleziště nerostných surovin.

I přesto se populista Duterte, proslulý neformálním vystupováním a šťavnatými výroky, těší na Filipínách stále značné popularitě. V průzkumu veřejného mínění institutu Social Weather Stations provedeném v prvním čtvrtletí letošního roku vyjádřilo s působením prezidenta spokojenost 79 procent dotázaných.

Klíčové budou podle analytiků výsledky voleb do Senátu, který v posledních třech letech hrál klíčovou roli při blokování nejkontroverznějších iniciativ prezidenta.