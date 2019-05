Amerika otvírá brány do pekla. Odborníci se bojí budoucnosti

Severní Korea minulý čtvrtek dle expertů zřejmě testovalo raketu na pevné palivo odvozenou z ruské balistické rakety krátkého doletu 9M723 Iskander. Tato raketa má být schopná rychlého manévrování díky čemuž se může vyhnout protiraketové obraně. Jihokorejští vojenští experti varují, že Jižní Korea na tento typ rakety není připravena.

KLDR zároveň testovala své dělostřelectvo. I v tomto případě jej modernizuje a rozšiřuje jeho dostřel. Podle odborníků jím může být schopno zasáhnout centrum Soulu, hlavního města Jižní Koreje. Střely by mohly zabít až 250 000 lidí, poukazuje magazín The National Interest.

Severní Korea těmito testy se pokoušela jednoznačně varovat, že v případě potřeby je schopná zasáhnout Jižní Koreu. Je to tedy varování určené Spojeným státům, aby se nepokoušely o žádnou vojenskou akci.

Kim Čong-un se bojí, že jej čeká osud svržených diktátorských vládců jako byl bývalý irácký prezident Saddám Husajn a bývalý libyjský vůdce Muamar Kaddáfí. Severokorejský diktátor nehodlá opakovat jejich chyby a pečlivě se připravuje na případnou vojenskou invazi USA.

Pokud by USA skutečně se k ní odhodlaly, nedá se očekávat, že by Kim jako Husajn čekal, až shromáždí svá vojska v Jižní Koreji. Rovnou by zavelel k útoku. Ví, že pokud chce přežít, bude muset zaútočit se vším, co má k dispozici ještě než se uskuteční mezinárodní vojenská koalice proti němu, tvrdí The National Interest. A příjemcem tohoto úderu bude Jižní Korea.

Kim pevně věří, že Kaddáfí by přežil, kdyby neodstoupil od své snahy získat nukleární zbraně. Proto je pro něj nukleární program tolik podstatný. Slouží jako účinný zastrašovací prostředek. Pro něj není tolik důležité, že jeho střely nedokáží zasáhnout USA, jako že dokážou zasáhnout Jižní Koreu, případně Japonsko. Pokud by mělo dojít k boji, chce vzít sebou tolik svých nepřátel, co to půjde.

Nejsou to jen nukleární střely, které představují riziko pro americkou invazi. Podle zprávy amerického ministerstva bezpečnosti z roku 2012 KLDR pravděpodobně pracuje na dlouhodobém programu chemických zbraní, které jsou schopny utvářet puchýře, krev či vést k dušení a poškození nervů. Podle některých zpráv režim může mít k dispozici 5 000 tun chemických zbraní.

KLDR též pracuje na biologických zbraních, tvrdí zpráva. „Severní Korea pokračuje ve výzkumu bakteriálních a virových biologických činitelů, které by mohly podporovat ofenzivní program biologických zbraní. Infrastruktura v kombinaci s jeho zbrojním průmyslem, dává Severní Koreji potenciálně robustní schopnost biologické války.“

Severní Korea též může mít k dispozici tajné zbraně, se kterými nikdo nepočítá. Mohlo by jít o „spící buňky“ nájemných zabijáků a teroristů, kteří zaútočí ve stylu Charlie Hebdo na klíčové postavy a instituce v Jižní Koreji a Japonsku. Vražda bratra severokorejského vůdce Kim Čong-nama na malajském letišti v Kuala Lumpuru je důkazem, že KLDR je schopná vyslat skryté zabijáky do cizích zemí.

Pokud by USA zaútočily na KLDR, je možné, že by to mohl vyvolat reakci mocného ochránce Severní Koreji, Číny, pro kterou by to představovalo nepřijatelnou změnu mocenské rovnováhy. Ačkoliv Rusko zůstává v otázce KLDR neutrální, mohlo, pokud by Čína učinila nějaký krok, se k ní přidat.